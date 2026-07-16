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En läkare undersöker aktivisten Sonam Wangchuk, som hungerstrejkar för utbildningsreform i Indien. (Shekhar Yadav /AP/TT / AP)
Politiska läget i Indien

Politiker och skådisar vädjar till aktivist att avsluta strejk

Av Hedda Hallsenius
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Den 59-årige aktivisten Sonam Wangchuks hungerstrejk för en utbildningsreform i Indien har skapat stor uppståndelse i landet, rapporterar India Today.

Bland annat politiker och Bollywoodskådisar har vädjat till Wangchuk att avsluta hungerstrejken, som är inne på sin tredje vecka.

Enligt ungdomsrörelsen ”Kackerlackspartiet” som driver protesten har Wangchuk gått ner över åtta kilo sedan han inledde strejken.

– Vi har inte hört någonting från regeringen. De har lämnat Sonam Wangchuk att dö, säger rörelsens grundare Abhijeet Dipke till AP.

Cockroach Janta Party – det här gäller saken

”Kackerlackspartiet” startade i våras när en domare i Indiens högsta domstol jämförde arbetslösa ungdomar med kackerlackor. Sedan dess har rörelsen genomfört demonstrationer på gatorna och utanför parlamentet i New Delhi.

Politiker: Regeringen bryr sig inte om ditt liv – men det gör vi
www.indiatoday.in
Dipke: I en demokrati ska regeringen lyssna på folket – jag vet inte varför regeringen inte gör det
AP  · Ofta betalvägg
Kackerlackspartiet har upprättat ett protestläger i huvudstaden (26 juni)
CNN
bakgrund
 
Cockroach Janta Party
Wikipedia (en)
The Cockroach Janta Party (CJP; lit. 'Cockroach People's Party') is an Indian youth-based satirical political movement founded on 16 May 2026 by Abhijeet Dipke, a political communications strategist who formerly worked with the Aam Aadmi Party. It was created in response to remarks made on 15 May 2026 by Surya Kant, the Chief Justice of India, in which he called some activists and unemployed youth "cockroaches" and "parasites of society", sparking immediate national outrage. The name is a wordplay parodying the ruling party in India, the Bharatiya Janata Party. It achieved rapid popularity online, with the movement garnering over 350,000 sign-ups and over 20 million followers on Instagram within a week of formation. Alongside its online presence, the movement organises offline protests and community service activities across various states. Though the movement is not registered as a political party with the Election Commission of India, it campaigns against broader societal, economic, and political issues affecting the Indian youth.
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