Politiker och skådisar vädjar till aktivist att avsluta strejk
Den 59-årige aktivisten Sonam Wangchuks hungerstrejk för en utbildningsreform i Indien har skapat stor uppståndelse i landet, rapporterar India Today.
Bland annat politiker och Bollywoodskådisar har vädjat till Wangchuk att avsluta hungerstrejken, som är inne på sin tredje vecka.
Enligt ungdomsrörelsen ”Kackerlackspartiet” som driver protesten har Wangchuk gått ner över åtta kilo sedan han inledde strejken.
– Vi har inte hört någonting från regeringen. De har lämnat Sonam Wangchuk att dö, säger rörelsens grundare Abhijeet Dipke till AP.
Cockroach Janta Party – det här gäller saken
”Kackerlackspartiet” startade i våras när en domare i Indiens högsta domstol jämförde arbetslösa ungdomar med kackerlackor. Sedan dess har rörelsen genomfört demonstrationer på gatorna och utanför parlamentet i New Delhi.