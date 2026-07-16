Politiker och skådisar vädjar till aktivist att avsluta strejk

En läkare undersöker aktivisten Sonam Wangchuk, som hungerstrejkar för utbildningsreform i Indien.

Den 59-årige aktivisten Sonam Wangchuks hungerstrejk för en utbildningsreform i Indien har skapat stor uppståndelse i landet, rapporterar India Today.

Bland annat politiker och Bollywoodskådisar har vädjat till Wangchuk att avsluta hungerstrejken, som är inne på sin tredje vecka.

Enligt ungdomsrörelsen ”Kackerlackspartiet” som driver protesten har Wangchuk gått ner över åtta kilo sedan han inledde strejken.

– Vi har inte hört någonting från regeringen. De har lämnat Sonam Wangchuk att dö, säger rörelsens grundare Abhijeet Dipke till AP.