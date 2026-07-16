”Kackerlackor” hungerstrejkar för bättre utbildning i Indien

Ungdomsrörelsen ”kackerlackspartiet” i Indien kräver utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång. Omkring tio aktivister har inlett en hungerstrejk för att få regeringen att lyssna. Bland dem är den kände klimataktivisten Sonal Wangchuk.

– Om inte fasta, vad? Upplopp på gatorna? Det är det vi inte vill göra. Det här är ett fredligt sätt att få våra röster att nå regeringen, säger han till AP.

Rörelsen kräver även reform av landets högskoleprov, som många unga indier menar är deras enda chans till en framtid. Kackerlackorna vill också att regeringen ska kompensera familjer till studenter som tagit sina liv på grund av provresultaten.