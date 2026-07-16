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Kackerlackspartiets grundare Abhijeet Dipke talar i telefon bredvid den hungerstrejkande aktivisten Sonam Wangchuk. (Manish Swarup /AP/TT / AP)
Politiska läget i Indien

”Kackerlackor” hungerstrejkar för bättre utbildning i Indien

Av Hedda Hallsenius
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Ungdomsrörelsen ”kackerlackspartiet” i Indien kräver utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång. Omkring tio aktivister har inlett en hungerstrejk för att få regeringen att lyssna. Bland dem är den kände klimataktivisten Sonal Wangchuk.

– Om inte fasta, vad? Upplopp på gatorna? Det är det vi inte vill göra. Det här är ett fredligt sätt att få våra röster att nå regeringen, säger han till AP.

Rörelsen kräver även reform av landets högskoleprov, som många unga indier menar är deras enda chans till en framtid. Kackerlackorna vill också att regeringen ska kompensera familjer till studenter som tagit sina liv på grund av provresultaten.

Cockroach Janta Party – det här gäller saken

”Kackerlackspartiet” startade i våras när en domare i Indiens högsta domstol jämförde arbetslösa ungdomar med kackerlackor. Sedan dess har rörelsen genomfört demonstrationer på gatorna och utanför parlamentet i New Delhi.

Regeringen har än så länge inte kommenterat rörelsens krav
AP  · Ofta betalvägg
Kackerlackspartiet har upprättat ett protestläger i huvudstaden (26 juni)
CNN
Politiker: Regeringen bryr sig inte om Sonam Wangchuks liv – men det gör vi
www.indiatoday.in
bakgrund
 
Cockroach Janta Party
Wikipedia (en)
The Cockroach Janta Party (CJP; lit. 'Cockroach People's Party') is an Indian youth-based satirical political movement founded on 16 May 2026 by Abhijeet Dipke, a political communications strategist who formerly worked with the Aam Aadmi Party. It was created in response to remarks made on 15 May 2026 by Surya Kant, the Chief Justice of India, in which he called some activists and unemployed youth "cockroaches" and "parasites of society", sparking immediate national outrage. The name is a wordplay parodying the ruling party in India, the Bharatiya Janata Party. It achieved rapid popularity online, with the movement garnering over 350,000 sign-ups and over 20 million followers on Instagram within a week of formation. Alongside its online presence, the movement organises offline protests and community service activities across various states. Though the movement is not registered as a political party with the Election Commission of India, it campaigns against broader societal, economic, and political issues affecting the Indian youth.
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