Polis som besköt studenter med AK-47 har stängts av
Den polis i indiska Bihar som fångades på film när han springande besköt demonstrerande studenter med en AK-47 har stängts av, rapporterar NDTV.
Videoklippet har blivit viralt i Indien.
”Hela systemet är direkt livsfarligt för studenterna”, skriver oppositionsledaren Rahul Gandhi på X.
Han tillägger att regeringen använder ”alla medel för att tysta studenterna”. Han kräver nu att premiärminister Narendra Modi ber landets studenter om ursäkt.
Ungdomsrörelsen ”Kackerlackspartiet” har varit drivande under protesterna och i helgen fick man igenom sitt huvudkrav om att utbildningsministern Dharmendra Pradhan ska avgå.
Proteströrelsen ”kackerlackspartiet” — det gäller saken
- Den indiska ungdomsrörelsen ”Kackerlackspartiet” har vuxit från ett satiriskt nätfenomen till en massrörelse med över 22 miljoner följare på Instagram.
- Rörelsen startades av nyutexaminerade Abhijeet Dipke efter att Indiens chefsdomare kallat unga arbetslösa för ”kackerlackor”.
- Två dagar tidigare hade två miljoner studenter tvingats göra om sina inträdesprov till läkarlinjen efter att provfrågorna läckts och sålts till högstbjudande. Minst 20 studenter tog sina liv efter skandalen.
- Protesterna har omfattat hungerstrejker, demonstrationer och namninsamlingar.
- Rörelsen har vuxit till att omfatta bredare krav på utbildningsreformer, åtgärder mot ungdomsarbetslöshet och korruption, och har fått stöd av föräldrar, oppositionspolitiker och andra samhällsgrupper.
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