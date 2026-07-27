Polis som besköt studenter med AK-47 har stängts av

Den polis i indiska Bihar som fångades på film när han springande besköt demonstrerande studenter med en AK-47 har stängts av, rapporterar NDTV.

Videoklippet har blivit viralt i Indien.

”Hela systemet är direkt livsfarligt för studenterna”, skriver oppositionsledaren Rahul Gandhi på X.

Han tillägger att regeringen använder ”alla medel för att tysta studenterna”. Han kräver nu att premiärminister Narendra Modi ber landets studenter om ursäkt.

Ungdomsrörelsen ”Kackerlackspartiet” har varit drivande under protesterna och i helgen fick man igenom sitt huvudkrav om att utbildningsministern Dharmendra Pradhan ska avgå.