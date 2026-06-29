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Polens president Karol Nawrocki. (Gabriela Passos /AP/TT / AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Polsk profil vill dämpa konflikten med Ukraina

Av Adam Lindh
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Efter det senaste bråket mellan Ukraina och Polen, som började med att president Volodymyr Zelenskyj döpt ett ukrainskt förband efter Ukrainska upprorsarmén (UPA), försöker den polske näringslivsprofilen Wojciech Kostrzewa nu dämpa de diplomatiska spänningarna, rapporterar AFP.

Kostrzewa, som företräder några av Polens största företag, uppmanar båda länderna att begrava stridsyxan.

– Det handlar om att bygga framtiden, inte att fastna i det förflutna, säger Kostrzewa till AFP.

Kostrzewa och flera andra näringslivstoppar har skrivit under ett upprop där de uppmanar båda sidor att fokusera på ekonomiskt samarbete och inte äventyra de nära banden mellan länderna.

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bakgrund
 
Ukrainska upprorsarmén (UPA)
Wikipedia (sv)
Ukrainska upprorsarmén (UPA) (ukrainska: Українська повстанська армія: Ukrajinska povstanska armija) var en ukrainsk nationalistisk gerillarmé aktiv på 1940-talet. UPA var den militära grenen av Organisationen för ukrainska nationalister (ONU-B) under Stepan Bandera.
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Ryska invasionenOmvärldens svarEuropaUkrainaPolenKarol Nawrocki