Polsk profil vill dämpa konflikten med Ukraina

Efter det senaste bråket mellan Ukraina och Polen, som började med att president Volodymyr Zelenskyj döpt ett ukrainskt förband efter Ukrainska upprorsarmén (UPA), försöker den polske näringslivsprofilen Wojciech Kostrzewa nu dämpa de diplomatiska spänningarna, rapporterar AFP.

Kostrzewa, som företräder några av Polens största företag, uppmanar båda länderna att begrava stridsyxan.

– Det handlar om att bygga framtiden, inte att fastna i det förflutna, säger Kostrzewa till AFP.

Kostrzewa och flera andra näringslivstoppar har skrivit under ett upprop där de uppmanar båda sidor att fokusera på ekonomiskt samarbete och inte äventyra de nära banden mellan länderna.