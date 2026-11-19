Domaren Bogdan Swieczkowski har förlorat sin åtalsimmunitet, skriver polska medier. I slutet av oktober stängdes chefsdomaren plötsligt av, vilket ledde till omfattande protester vid författningsdomstolen i Warszawa.

Domstolen har fått hård kritik för att vara för nära sammansvetsad med det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa (PIS). Sedan den EU-vänliga regeringen med Donald Tusk i spetsen tog över makten har de försökt reformera landets rättsväsende.

Statsåklagaren misstänker nu chefsdomaren för flera brott. Främst handlar det om att han anklagas för att ha hindrat arbetet för nyligen tillsatta domare.