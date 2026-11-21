Den halländska chipstillverkaren Gårdschips tvingas byta namn på sin storsäljare parmesanchips, skriver Hallandsposten.

Parmesan omfattas av EU:s skydd för ursprungsbeteckningar, och efter två års tvist har den italienska producentgrupp som företräder osttillverkarna fått rätt av svenska myndigheter.

Chipsen smaksätts med riktig parmesanost, men namnet anses ändå vara vilseledande.

– När man gör den här osten till ett ostpulver – man maler, fryser och tillför klumpförebyggande medel – är den så pass ändrad att man inte kan säga att det är parmesan längre, säger Laholms kommuns miljöchef Annica Hegefeldt.

Gårdschips platschef Hanna Åhsberg säger att receptet kommer att förbli oförändrat, men det nya namnet är inte bestämt.