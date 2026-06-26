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”The Death of Robin Hood” är bioaktuell
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Porträttet av Robin Hood är mörkt, kargt, brutalt – och lite långtråkigt

Av Hedda Hallsenius
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Glöm fjädrar i hatten, leggings och Disneyrävar – i Michael Sarnoskis regi har den gamla folkhjälten Robin Hood glömt allt om att ta från de rika och ge till de fattiga. Han är i stället en brutal bandit som mördar för blotta nöjets skull.

Det vi fått är en film med en karg och gråhårig Hugh Jackman i huvudrollen – som recensenterna har relativt svala känslor för.

Filmen lägger mycket tid och fokus på – som Aftonbladets Jens Peterson skriver – krossade skallar, pilar genom ögon och avskurna strupar. En ljusglimt, och här är nästan alla svenska kultursidor överens, är Bill Skarsgård som Lille John. Fredrik Sahlin skriver i DN att Skarsgård gör sin roll med fullt engagemang och fet Yorkshire-dialekt.

Samtidigt ställer han sig frågan vad vi egentligen ska ha den här versionen av Robin Hood till.

”Den som väntar sig ett äventyr hittar en kliniskt deprimerad Robin Hood med haltande gång och den som söker filosofiskt tuggmotstånd bör bulta på en annan klosterport.”

Och han är inte den enda. Den amerikanska pressen är betydligt mer hänsynslös än den svenska.

”Du kommer att ägna större delen av filmens alltför långa speltid åt att önska att huvudpersonen ska dö snabbare”, skriver Frank Scheck i Hollywood Reporter.

Recensenternas snittbetyg: 3 av 5

Snittbetyget baseras på fyra av sju recensioner eftersom alla inte sätter betyg.

Internationella recensioner

Frank Scheck: ”Jag är trött” säger Robin Hood i filmen – det kommer du också bli
recension · www.hollywoodreporter.com
Amy Nicholson: ”The death of Robin Hood” tar vår tid och ger den till dysterheten
recension · LA Times
Pete Hammond: ”The death of Robin Hood” är krävande och ärlig
recension · deadline.com

Svenska recensioner

Jens Peterson: Skarsgård imponerar som våldsam Lille John
recension · Aftonbladet
Rasmus Grosin: Antihjälten är blodtörstig som en trängd gråvarg
recension · Sveriges Radio
Anna Hedlin: Rå och smärtsam tolkning av Robin Hood
recension · www.moviezine.se
Fredrik Sahlin: Gamle hjälten från Sherwoodskogen kommer ut som kallblodig mördare
recension · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

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