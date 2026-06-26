Porträttet av Robin Hood är mörkt, kargt, brutalt – och lite långtråkigt

Glöm fjädrar i hatten, leggings och Disneyrävar – i Michael Sarnoskis regi har den gamla folkhjälten Robin Hood glömt allt om att ta från de rika och ge till de fattiga. Han är i stället en brutal bandit som mördar för blotta nöjets skull.

Det vi fått är en film med en karg och gråhårig Hugh Jackman i huvudrollen – som recensenterna har relativt svala känslor för.

Filmen lägger mycket tid och fokus på – som Aftonbladets Jens Peterson skriver – krossade skallar, pilar genom ögon och avskurna strupar. En ljusglimt, och här är nästan alla svenska kultursidor överens, är Bill Skarsgård som Lille John. Fredrik Sahlin skriver i DN att Skarsgård gör sin roll med fullt engagemang och fet Yorkshire-dialekt.

Samtidigt ställer han sig frågan vad vi egentligen ska ha den här versionen av Robin Hood till.

”Den som väntar sig ett äventyr hittar en kliniskt deprimerad Robin Hood med haltande gång och den som söker filosofiskt tuggmotstånd bör bulta på en annan klosterport.”

Och han är inte den enda. Den amerikanska pressen är betydligt mer hänsynslös än den svenska.

”Du kommer att ägna större delen av filmens alltför långa speltid åt att önska att huvudpersonen ska dö snabbare”, skriver Frank Scheck i Hollywood Reporter.