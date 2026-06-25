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Romina Pourmokhtari. (Wiktor Nummelin/TT)
Politik

Pourmokhtari hyllas – tog med sonen till EU-möte

Av Joel Malmén
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Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari uppmärksammas i dag för att ha tagit med sig sin tre månader gamle son Adam till EU:s klimatministermöte i Luxemburg, skriver AFP.

– Jag är glad att vara ett exempel på att man inte måste välja mellan att vara en närvarande minister och en närvarande mamma, säger hon.

Frankrikes klimatminister Monique Barbut gav henne en sparkdräkt till sonen i present, och Spaniens klimatminister Sara Aagesen skrev i sociala medier:

”Den bästa illustrationen av varför vi är här: Jobba i dag för att lämna en bättre planet åt dem som ska ärva den i morgon.”

Enligt en EU-företrädare är det första gången en bebis tagits med på ett ministermöte.

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