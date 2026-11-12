Misstankarna om att den zimbabwiske författaren Simbarashe Kundizeza använt AI för att skriva sin novell ”The blue fighter” avskrivs, enligt AP.

Kundizeza tilldelades det prestigefyllda Cainepriset som delas ut till afrikanska författare. Efter att han fått priset publicerade magasinet The Atlantic en artikel om att novellen uppvisade tecken på AI.

Organisationen bakom Cainepriset har genomfört en månadslång utredning om anklagelserna men kommit fram till att boken är mänskligt skriven.

Kundizeza själv har bestämt förnekat anklagelserna.