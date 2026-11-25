Strömningstjänsten Tidal stoppar AI-skapad musik
Strömningstjänsten Tidal förbjuder AI-skapad musik på sin plattform. Omkring 29 miljoner helt AI-genererade låtar ska tas bort, rapporterar Variety.
Musik som är delvis skapad med AI kommer fortsatt att vara tillåten.
Spotify och Apple Music har valt att märka AI-musik i stället för att förbjuda den.
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