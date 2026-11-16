Den första upplagan av ”AI music awards”, en gala som hyllar musik skapad helt eller delvis med hjälp av artificiell intelligens, har hållits i Los Angeles i USA i helgen. Det rapporterar Reuters.

Kvällens stora vinnare blev den AI-skapade artisten Xania Monet, som tog hem priserna för årets artist, låt och album. Bakom artisten står Telisha ”Nikki” Jones, som skriver texterna och gör musiken med hjälp av AI.

Det blev dock en delvis skakig gala – sajten Variety beskriver en kaotisk tillställning. Tekniken krånglade, en AI-röst pratade i munnen på presentatörerna och reklamfilmer spelades upp vid fel tillfällen.