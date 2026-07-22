Prischock på mat hotar efter värmeböljorna

Sommarens värmeböljor i Europa har orsakat skador för 20 miljarder kronor på matproduktionen, rapporterar DN.

Nu finns det risk för kraftigt höjda matpriser i höst, enligt Helena Hansson, nationalekonom på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Det är inte alls omöjligt att vi får en prischock likt den vi fick 2022 efter att Ryssland invaderade Ukraina, säger hon.

Spannmålsproduktionen har tagit den värsta smällen, vilket i ett första skede kan innebära prishöjningar på produkter som bröd, pasta, müsli, mjöl och havregryn.

I ett senare skede kan även animaliska produkter som nötkött, fläsk, ägg och mjölk bli dyrare eftersom spannmål används som foder.