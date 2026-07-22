ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild. (Janerik Henriksson/TT / TT Nyhetsbyrån)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Prischock på mat hotar efter värmeböljorna

Av Joel Malmén
Publicerad:

Sommarens värmeböljor i Europa har orsakat skador för 20 miljarder kronor på matproduktionen, rapporterar DN.

Nu finns det risk för kraftigt höjda matpriser i höst, enligt Helena Hansson, nationalekonom på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Det är inte alls omöjligt att vi får en prischock likt den vi fick 2022 efter att Ryssland invaderade Ukraina, säger hon.

Spannmålsproduktionen har tagit den värsta smällen, vilket i ett första skede kan innebära prishöjningar på produkter som bröd, pasta, müsli, mjöl och havregryn.

I ett senare skede kan även animaliska produkter som nötkött, fläsk, ägg och mjölk bli dyrare eftersom spannmål används som foder.

Även kriget i Iran påverkar
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Över 5 700 fler döda än normalt i Frankrikes extremhetta
Reuters  · Ofta betalvägg
Matpriserna är sju procent lägre än för ett år sedan (15 juli)
TT
”Super-El Niño” kan leda till global matprischock (12 juli)
www.theguardian.com
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
KlimathotetExtremvädret i EuropaMat & dryckHandel & tjänsterEuropa