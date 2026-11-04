För första gången på flera decennier vinner Demokraterna senatsvalen i de djupt konservativa delstaterna Texas och Kansas. Samtidigt har republikanen Greg Abbott röstats bort efter 11 år som Texas guvernör. Han ersätts av demokraten Gina Hinojosa, som blir delstatens första latinamerikanska guvernör någonsin.

– Detta är en tydlig markering om att landet vill gå i en annan riktning, säger professor Quardricos Driskell, vid George Washington University, till BBC.

Mellanårsvalet är bevis på att en ny generation politiska ledare håller på att växa fram, säger statsvetarprofessorn William Bianco till TT. Han lyfter bland annat demokraten Abdul El-Sayed i Michigan, som drivit på för en mer vänsterorienterad politik under sin valkampanj.

– En helt ny grupp demokrater ska till Washington. Eran med Clintons och Bidens är över, säger Bianco, som till vardags är verksam vid Indiana University.