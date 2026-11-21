I kris eller krig kan Sveriges omkring 12 000 radioamatörer vara behjälpliga. Flera kommuner har inlett samarbeten med dem, rapporterar SVT Nyheter.

– Den förmågan vi har med kunskap och teknik är en dold resurs, säger radioamatören Christer Sandström.

Med hjälp av radioapparater och antenner kan radioamatörer kommunicera med hela världen utan mobilnät eller internet.

I ett pilotprojekt samarbetar nu Gnesta kommun, Frivilliga resursgruppen i Gnesta och Flens radioamatörer för att ta fram ett sätt att skicka mejl via radio om internet ligger nere.