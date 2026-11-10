Bank-id är fortfarande standard för att legitimera sig online i Sverige.

Den 1 december är det premiär för den nya statliga e-legitimationen Sverige-id. Men till en början kommer den bara att gälla hos polisen, skriver Dagens Nyheter.

Förklaringen till detta är att privata aktörer hittills vägrats möjlighet att koppla upp sig och att centrala myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan och Trafikverket vill avvakta med att använda systemet.

Systemet har tagits fram på initiativ av regeringen som velat se en ”robust och långsiktig lösning för elektronisk identifiering”. Det ska omfatta alla svenska medborgare och de som är folkbokförda i Sverige, men den praktiska vinsten med systemet tycks alltså dröja.

– Det kommer att vara ett successivt införande, även om förhoppningen är att ha med så många aktörer som möjligt från den 1 december, säger Polismyndighetens Paul Larsson till tidningen.