Illustrationsbild: Vårby gård är ett av de områden som klassas som utsatta av polisen.

För att Sverige ska stå rustat för ett eventuellt framtida krig krävs att människorna som lever här känner sig som en del av samma ”vi”. Det skriver socialantropologen Haris Agic på DN Debatt.

”Det finns en beredskap som inte går att lagra i bergrum eller köpa in när säkerhetsläget försämras. Den byggs mellan människor. Därför är jämlikhet också en beredskapsfråga”, skriver debattören.

Han pekar på stadsdelar där kriminella utmanar statens auktoritet.

Uppväxten i krigets Bosnien lärde honom att rädsla kan föra människor samman – men också riktas mot grupper. Därför, skriver han, måste tillit och gemenskap börja stärkas nu.