Rädslan fick Israels palestinier att rösta: ”Nu har vi makt och inflytande”
Efter att inte ha röstat på över tio år gick Zahra Saeed till vallokalen. Det gjorde också hennes 70-årige far, som aldrig tidigare hade röstat. Och de är långt ifrån ensamma.
Washington Post
‘It felt like an existential vote this time’: Why Palestinian Israeli turnout surged
The power at the ballot box of Palestinian citizen…
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