Den med studielån till CSN får räkna med att betala tillbaka lite mer nästa år, rapporterar TT. Detta trots att räntan på lånet sjunker.

– En person med 217 000 kronor i skuld och 15 år kvar att betala vid ingången av 2026 får exempelvis betala 37 kronor mer i månaden 2027, säger Patric Peippo, utredare på CSN:s juridik- och säkerhetsavdelning.

Anledningen är att beloppet räknas upp med omkring 2 procent per år på grund av inflationen.