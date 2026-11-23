Räntan på CSN sjunker – men beloppet räknas upp
Den med studielån till CSN får räkna med att betala tillbaka lite mer nästa år, rapporterar TT. Detta trots att räntan på lånet sjunker.
– En person med 217 000 kronor i skuld och 15 år kvar att betala vid ingången av 2026 får exempelvis betala 37 kronor mer i månaden 2027, säger Patric Peippo, utredare på CSN:s juridik- och säkerhetsavdelning.
Anledningen är att beloppet räknas upp med omkring 2 procent per år på grund av inflationen.
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