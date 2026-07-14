Rapport: 412 fall av övervåld mot ICE-demonstranter

En ICE-demonstrant visar upp en skada i samband med protest i New Jersey 30 maj.

Vid minst 412 tillfällen det senaste året har polis i USA använt övervåld mot ICE-demonstranter, något som vid flera tillfällen resulterat i bestående skador. Det visar en rapport från två amerikanska människorättsorganisationer, skriver The Guardian.

Rapporten dokumenterar totalt 203 skador, bland annat blindhet, hjärnskador, skärsår, benbrott och blåmärken. Läkaren och medförfattaren Rohini Haar menar att det finns ett mörkertal och att det sannolikt handlar om betydligt fler skadade.

– Det här är oroväckande, säger Haar som jobbar för organisationen Physicians for human rights.

The Guardian lyfter exempelvis hur den amerikanska senatorn Andy Kim i början av sommaren blev pepparsprayad av ICE-polis i samband med en demonstration i New Jersey.