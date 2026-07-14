Rapport: Storbritannien slösade miljarder på skyddsutrustning

Sjukvårdspersonals och patienters liv försattes i fara på grund av otillräcklig personlig skyddsutrustning under covidpandemin, och motsvarande nästan 130 miljarder kronor i skattepengar slösades bort på att försöka köpa mer. Det visar en rapport från Storbritanniens covidutredning, enligt BBC.

Nödlagren av skyddsutrustning, som ska räcka i minst 15 veckor innan de behöver fyllas på, var redan tomma i slutet av mars 2020. Enligt rapporten gick bara en tredjedel av munskydden i Englands nödlager att använda.

”Bättre planering hade resulterat i mer rättvisa, snabbare och mindre kostsamma inköpsbeslut”, står det i rapporten.