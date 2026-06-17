Rapport: Svenskar tror att AI gör nästan allt värre

AI-utvecklingen väntas göra allt sämre, enligt svenskarnas syn.

Svenskarnas syn på artificiell intelligens domineras av oro. Det framgår av en ny rapport som tankesmedjan Futurion gjort tillsammans med Seismic Foundation.

Bara en av fyra känner hopp inför AI:s betydelse för mänsklighetens framtid.

”Från brottslighet och våld till arbetslöshet, desinformation och tilltro till demokratin väntas AI förvärra utvecklingen”, står det i rapporten.

Mörkast syn har ungdomar. Sex av tio studenter oroas inför framtidens arbetsliv och knappt 30 procent anser att deras utbildning förberett dem på AI:s roll.

– Det är anmärkningsvärt att framtidstron är som lägst bland dem som har längst tid kvar på arbetsmarknaden, säger Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion, enligt ett pressmeddelande.