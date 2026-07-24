ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Tim Aro/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Raset i Securitas: Köpläge eller slutet på resan?

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Securitas har stärkt sina marginaler 22 kvartal i rad, skriver EFN:s analytiker Peter Hedlund. Trots detta rasar aktien tvåsiffrigt på börsen efter dagens kvartalsrapport.

– I den här rapportperioden går inte ens defensiva aktier säkra, skriver Hedlund.

Risken finns att de lågt hängande frukterna i bolagets förändringsresa nu är plockade och att det blir ett tvärt stopp på resan, menar EFN:s analytiker.

DI:s analytiker Agnetha Jönsson konstaterar också att marginalerna fortsätter att förbättras men att tillväxten var i lägsta laget.

När det gäller vinsten före skatt så var den 13 procent högre än motsvarande period i fjol och bara 2 procent under analytikernas prognoser. Dessutom har bolaget en god tillväxt i orderingången, vilket brukar slå igenom i intäkterna så småningom.

Jönsson ser samtidigt dagens nedgång som ett köpläge och menar att det är läge att ”dippköpa” aktier i säkerhetsjätten.

Agnetha Jönsson: ”Köp historiska dippen”
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Peter Hedlund: ”Blankarna får vatten på sin kvarn”
efn.se
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen