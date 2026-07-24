Raset i Securitas: Köpläge eller slutet på resan?

Securitas har stärkt sina marginaler 22 kvartal i rad, skriver EFN:s analytiker Peter Hedlund. Trots detta rasar aktien tvåsiffrigt på börsen efter dagens kvartalsrapport.

– I den här rapportperioden går inte ens defensiva aktier säkra, skriver Hedlund.

Risken finns att de lågt hängande frukterna i bolagets förändringsresa nu är plockade och att det blir ett tvärt stopp på resan, menar EFN:s analytiker.

DI:s analytiker Agnetha Jönsson konstaterar också att marginalerna fortsätter att förbättras men att tillväxten var i lägsta laget.

När det gäller vinsten före skatt så var den 13 procent högre än motsvarande period i fjol och bara 2 procent under analytikernas prognoser. Dessutom har bolaget en god tillväxt i orderingången, vilket brukar slå igenom i intäkterna så småningom.

Jönsson ser samtidigt dagens nedgång som ett köpläge och menar att det är läge att ”dippköpa” aktier i säkerhetsjätten.