Regeringen vill avskaffa mängdrabatten

Gunnar Strömmer (M), justitieminister, under en pressträff där de presenterar förslag som utgör den andra delen i regeringens straffreform.

Regeringen presenterade på tisdagen den andra delen av sin omfattande straffreform och ett av förslagen är att dagens mängdrabatt ska avskaffas.

– Det är inte rimligt att vissa brott i praktiken blir gratis om man har begått många brott, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff.

Regeringen föreslår att summan av straffvärdet för de tre allvarligaste brotten ska läggas samman när straff för flera brott ska bestämmas.

Därutöver föreslår regeringen att påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn ska fasas ut och att ett system med villkorligt fängelse införs.