Regeringen vill avskaffa mängdrabatten
Regeringen presenterade på tisdagen den andra delen av sin omfattande straffreform och ett av förslagen är att dagens mängdrabatt ska avskaffas.
– Det är inte rimligt att vissa brott i praktiken blir gratis om man har begått många brott, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff.
Regeringen föreslår att summan av straffvärdet för de tre allvarligaste brotten ska läggas samman när straff för flera brott ska bestämmas.
Därutöver föreslår regeringen att påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn ska fasas ut och att ett system med villkorligt fängelse införs.
Just nu upplåst för alla
Skärpta straffen • Kontext
Regeringen och SD vill driva igenom den största straffreformen sedan 1960-talet – trots att Lagrådet dömt ut den som ett ”hastverk”. Förslagen innebär hårdare straff för ett 50-tal brott och får stöd även från oppositionen.
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