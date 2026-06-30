Regeringen vill ge miljonstöd till SVT och SR

Regeringen föreslår miljonstöd till Sveriges Radio och SVT efter de ökade kostnaderna för marknätet, skriver de i ett pressmeddelande. Kostnaderna ökade efter att TV4 lämnade marknätet tidigare i år.

Nu ska en utredning visa hur mycket pengar bolagen förlorar ekonomiskt, vilket ska presenteras senast den 30 september.

– Jag är mån om att denna process genomförs grundligt och korrekt och att vi i varje led gör vårt yttersta för att värna public service-bolagens oberoende, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Förslaget ska i första hand kompensera kostnaderna för 2026 och 2027. Baserat på äskanden från bolagen skulle totalsumman hamna på 382 miljoner kronor för SVT och 82 miljoner för SR. Men regeringen kan välja att kompensera mindre, skriver TV4 Nyheterna.

SVT har tidigare i år tvingats spara 355 miljoner, bland annat på grund av ändringen i marknätet.