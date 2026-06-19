Regeringen vill göra flera gåvor skattefria

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över möjligheten till skattereduktion för fler typer av gåvor, rapporterar TT. Syftet är att fler allmännyttiga ändamål, som idrott, miljöinsatser och beredskap, ska kunna omfattas av reglerna.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) säger att civilsamhället länge efterfrågat en sådan förändring.

– Vi stärker ytterligare människors egna engagemang i civilsamhället genom att uppmuntra människor att ge av sina resurser till det som bygger samhället, säger han till TT.

I dag gäller skattereduktionen för gåvor till organisationer som främjar social hjälpverksamhet eller forskning.