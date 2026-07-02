Regeringens system oroar: ”Det slår för brett”

Regeringen vill skapa ett system där gängkriminella och deras anhöriga ”rödflaggas”, vilket oroar Civil Rights Defenders. Organisationen befarar att rättssäkerheten kan hotas, enligt TT.

– Det slår för brett och tar sikte på personer som inte dömts för brott, säger chefsjuristen John Stauffer.

Regeringen och Sverigedemokraterna gav under onsdagen en utredare i uppgift att skissa på systemet, som är tänkt att motverka organiserad brottslighet genom att göra livet surt för gängkriminella och deras anhöriga.

– Det ska vara väldigt krävande att vara gängkriminell i Sverige, sa justitieminister Gunnar Strömmer (M) under gårdagens pressträff.