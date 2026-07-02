Regeringens system oroar: ”Det slår för brett”
Regeringen vill skapa ett system där gängkriminella och deras anhöriga ”rödflaggas”, vilket oroar Civil Rights Defenders. Organisationen befarar att rättssäkerheten kan hotas, enligt TT.
– Det slår för brett och tar sikte på personer som inte dömts för brott, säger chefsjuristen John Stauffer.
Regeringen och Sverigedemokraterna gav under onsdagen en utredare i uppgift att skissa på systemet, som är tänkt att motverka organiserad brottslighet genom att göra livet surt för gängkriminella och deras anhöriga.
– Det ska vara väldigt krävande att vara gängkriminell i Sverige, sa justitieminister Gunnar Strömmer (M) under gårdagens pressträff.
bakgrund
Civil Rights Defenders
Wikipedia (en)
Civil Rights Defenders (Formerly the Swedish Helsinki Committee) is an international non-governmental organisation based in Stockholm, Sweden, that does human rights work with a focus on civil and political rights. They primarily work to support local human rights defenders by providing them with capacity building, training, and funding, as well as security and emergency support for human rights defenders at risk. Founded in 1982 as the Swedish Helsinki Committee, the original focus of Civil Rights Defenders was to monitor and support the civil rights portion of the Helsinki Accords. In 2009, the organisation changed its name to Civil Rights Defenders and it now works in Sweden, Eastern Europe, Central Asia, Southeast Asia, the Western Balkans, Latin America, and in East & Horn of Africa.
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