Rekordbetyg för Malmönior – behörighet upp 16 procent

På Örtagårdsskolan i Malmö har andelen niondeklassare med gymnasiebehörighet ökat med hela 16 procent på ett år. 87 procent är nu behöriga till gymnasiet, rapporterar DN.

– Redan vid uppstarten av läsåret identifierar vi de elever som behöver det lilla extra för att uppnå målen och följer dem noga, säger rektorn Sirry Hedberg till tidningen.

Den samlade gymnasiebehörigheten i Malmö är den högsta under 2000-talet efter en kommunal satsning med start 2013. Det visar preliminära siffror från grundskoleförvaltningen.

84 procent av niondeklassarna i staden är behöriga till gymnasiet, enligt Sydsvenskan. Tidigare år har upp till en tredjedel gått ut grundskolan utan gymnasiebehörighet.