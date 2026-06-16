L: Ge föräldrar ledigt under skolavslutningar
Liberalerna vill att alla föräldrar ska kunna vara lediga under barnens skolavslutningar, skriver L-toppen Joar Forssell på Aftonbladets debattsida.
”Det handlar kanske bara om några timmar om året, men att ha sina föräldrar närvarande under stora och viktiga skoldagar under uppväxten ska inte vara en fråga om bakgrund eller arbetssituation”, skriver han.
L-förslaget innebär att föräldrar ska få rätt till två dagars betald ledighet vid skolrelaterade tillfällen. Det kan vara till exempel en skolavslutning, men också lucia eller utvecklingssamtal.
Om debattören
Joar Forssell, utbildningspolitisk talesperson för Liberalerna
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