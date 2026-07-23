”Friskolebolagen agerar som tobakslobbyn”
Friskolekoncernernas sätt att agera mot demokratiska beslut påminner om tobakslobbyns. Det skriver Emilia Bjuggren (S), finansborgarrådskandidat i Stockholms stad, på DN Debatt.
”Rättsprocesser, egna vinklade siffror, påverkan på medier och allmänhet samt lobbying mot politiker. I sista hand görs försök att ogiltigförklara lagstiftning eller helt enkelt runda den.”
Bjuggren efterlyser en avmarknadiseringskommission efter norsk modell och en juridisk stödfond för kommuner som stäms av stora välfärdsbolag.
Om debattören
Emilia Bjuggren (S), finansborgarrådskandidat Stockholms stad
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