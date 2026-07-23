”Friskolebolagen agerar som tobakslobbyn”

Friskolekoncernernas sätt att agera mot demokratiska beslut påminner om tobakslobbyns. Det skriver Emilia Bjuggren (S), finansborgarrådskandidat i Stockholms stad, på DN Debatt.

”Rättsprocesser, egna vinklade siffror, påverkan på medier och allmänhet samt lobbying mot politiker. I sista hand görs försök att ogiltigförklara lagstiftning eller helt enkelt runda den.”

Bjuggren efterlyser en avmarknadiseringskommission efter norsk modell och en juridisk stödfond för kommuner som stäms av stora välfärdsbolag.