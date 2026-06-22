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Illustrationsbild. (TT)
Valet 2026Läget i svenska skolan

”Förbud mot aktiebolag skulle rasera skolan”

Av Joel Malmén
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Ett förbud mot aktiebolagsdrivna friskolor skulle rasera den svenska skolan och kasta ut 400 000 elever i kaos och osäkerhet, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv på DN Debatt.

Sammantaget fungerar friskolor ofta bättre än kommunala, och perspektivet från nöjda friskoleelever och föräldrar saknas i debatten, fortsätter de.

Staten skulle behöva ersätta ägarna med närmare 40 miljarder kronor vid ett förbud, och kommunerna har inte förmåga att ta över alla verksamheter och elever, skriver debattörerna.

”Varför ska hundratusentals elever, tusentals lärare och ett stort antal kommuner tvingas in i en omvälvande omställning när svensk skolas verkliga problem är kunskapsresultat, studiero och att alltför många lämnar grundskolan utan fullständiga betyg?”

Just nu upplåst för alla
FriskoledebattenKontext
Sverige har ett världsunikt friskolesystem där aktiebolag kan göra stora vinster. Men allt fler partier vill begränsa eller stoppa den möjligheten.
Svenskt Näringsliv: ”Aktiebolagsförbud skulle skapa kaos för 400 000 elever”
debatt · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Om debattörerna

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom Svenskt Näringsliv
Lena Furmark, ansvarig välfärdsfrågor Svenskt Näringsliv

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