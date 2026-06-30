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Fyrverkerier under 4 juli-firandet i Washington DC, 2025. (Jose Luis Magana / AP)
Firandet av USA:s 250-årsdag

Rekordfyrverkeri ska lysa upp Washington den 4 juli

Av Olivia W Demred
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Fyrverkerierna över National Mall i Washington DC brukar ses som en av höjdpunkterna under USA:s nationaldagsfirande den 4 juli. I år startar de senare, pågår längre och blir mer omfattande än någonsin tidigare, skriver The Washington Post.

Normalt börjar showen strax före 21.30 och varar mellan 17 och 25 minuter. I år, när USA firar 250-årsjubileum, väntas den inte dra i gång förrän efter 22.30 och kan pågå i upp till 40 minuter.

Någon offentlig förklaring till den sena starten har inte getts. Däremot är målet med den utökade showen att sätta världsrekord för världens största fyrverkeriuppvisning. Omkring 850 000 raketer ska avfyras från tio platser längs Potomacfloden och runt spegelpoolen i hjärtat av Washington.

Trump har beskrivit evenemanget som ett ”rally”
Washington Post  · Ofta betalvägg
Bolaget bakom showen sätter fokus på att skapa minnen – inte sätta rekord
www.npr.org
Väntas bli över 37 grader i huvudstaden under firandet
www.nbcwashington.com
Trump ska tala vid 21-tiden innan fyrverkerierna
CBS News
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Firandet av USA:s 250-årsdagUSANordamerika