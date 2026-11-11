Kurserna på börserna i New York inleder handeln på onsdagen med mestadels stigande kurser. Efter några minuters handel var det klart uppåt på tekniktunga Nasdaq medan Dow Jones backade marginellt:

· S&P 500: +0,8 %

· Dow: -0,1 %

· Nasdaq: +1,4 %

Coreweaves aktie stiger tvåsiffrigt efter att det pressade bolaget sagt att de kommer att gå med vinst under första halvåret 2028. Bolaget släppte sin kvartalsrapport efter börsstängning på tisdagen.

Nvidia studsar upp efter att aktien fallit kraftigt tidigare under veckan i spåren av spionhärvan som involverar bolagets vd Jensen Huang. Aktien lyfter med 3 procent.

När det gäller Nvidia kan också konstateras att investmentbanken Baird har sänkt sin riktkurs rejält – till 200 dollar från 500 dollar.

Andra chiptillverkare lyfter, Micron med 6 procent och Marvell med 7 procent.

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