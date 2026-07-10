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Harry Kane Declan Rice firar segern mot Mexiko. (Fernando Llano /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Rice kan missa matchen mot Norge – hålls isolerad

Av Tomas Ekelund
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Englands mittfältskugge Declan Rice har åkt på ett virus inför lördagens kvartsfinal mot Norge och hålls nu isolerad från resten av laget, rapporterar BBC News. 27-åringen har missat två raka träningsdagar.

Det vore ett stort avbräck för England om Rice inte kommer till spel. Han är en nyckelspelare för såväl England som Arsenal, som vann Premier League den gångna säsongen.

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TT
BBC följer utvecklingen direkt
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Fotbolls-VMSlutspeletDeclan RiceFotboll