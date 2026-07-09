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Marockanska spelarna på uppvärmningen. (Stephanie Scarbrough /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Just nu: Prestigemöte i VM när Frankrike möter Marocko

Av Daniel Persson
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FRA–MAR 0–0 | I den första kvartsfinalen i VM hettar det till ordentligt. Guldfavoriterna Frankrike tar emot Afrikas bästa lag Marocko. Som en extra krydda är sex av spelarna i det marockanska laget födda i Frankrike.

Frankrike är i allmänhet det land som fostrat flest VM-spelare i årets mästerskap. Hela 73 VM-spelare är födda i Frankrike, utan att representera ”Les Bleus”. Runt två miljoner personer i Frankrike har rötter i det forna franska protektoratet Marocko. Samtidigt är bara sju i det marockanska landslaget födda i landet, skriver The Guardian.

Marocko har gjort två förändringar mot senast: försvararen Anass Salah Eddine ersätter Redouane Halhal och mittfältaren Chemsdine Talbi ersätter anfallaren Ismael Saibari. Marocko ser ut att ställa upp med en 4–5–1-uppställning, det mot Frankrikes ultraoffensiva 4–2–4.

Precis som senast mönstrar den franske förbundskaptenen Didier Deschamps Dembéle, Olise, Doue och Mbappé på topp.

Avspark klockan 22. Matchen sänds på TV4.

Laguppställningarna

Frankrike: Mike Maignan – Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne – Manu Kone, Adrien Rabiot – Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desire Doue, Kylian Mbappé.

Marocko: Yassine Bounou – Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah Eddine – Ayyoub Bouaddi, Chemsdine Talbi, Azzedine Ounahi, Bilal el-Khanouss, Neil el-Aynaoui – Brahim Diaz.

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Matchen sänds i TV4
tv · www.tv4play.se
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radio · Sveriges Radio
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pressmeddelande · www.fifa.com

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Frankrike det land som försett VM med flest spelare
www.theguardian.com
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