Just nu: Prestigemöte i VM när Frankrike möter Marocko
FRA–MAR 0–0 | I den första kvartsfinalen i VM hettar det till ordentligt. Guldfavoriterna Frankrike tar emot Afrikas bästa lag Marocko. Som en extra krydda är sex av spelarna i det marockanska laget födda i Frankrike.
Frankrike är i allmänhet det land som fostrat flest VM-spelare i årets mästerskap. Hela 73 VM-spelare är födda i Frankrike, utan att representera ”Les Bleus”. Runt två miljoner personer i Frankrike har rötter i det forna franska protektoratet Marocko. Samtidigt är bara sju i det marockanska landslaget födda i landet, skriver The Guardian.
Marocko har gjort två förändringar mot senast: försvararen Anass Salah Eddine ersätter Redouane Halhal och mittfältaren Chemsdine Talbi ersätter anfallaren Ismael Saibari. Marocko ser ut att ställa upp med en 4–5–1-uppställning, det mot Frankrikes ultraoffensiva 4–2–4.
Precis som senast mönstrar den franske förbundskaptenen Didier Deschamps Dembéle, Olise, Doue och Mbappé på topp.
Avspark klockan 22. Matchen sänds på TV4.
Laguppställningarna
Frankrike: Mike Maignan – Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne – Manu Kone, Adrien Rabiot – Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desire Doue, Kylian Mbappé.
Marocko: Yassine Bounou – Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah Eddine – Ayyoub Bouaddi, Chemsdine Talbi, Azzedine Ounahi, Bilal el-Khanouss, Neil el-Aynaoui – Brahim Diaz.