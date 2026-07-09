Just nu: Prestigemöte i VM när Frankrike möter Marocko

FRA–MAR 0–0 | I den första kvartsfinalen i VM hettar det till ordentligt. Guldfavoriterna Frankrike tar emot Afrikas bästa lag Marocko. Som en extra krydda är sex av spelarna i det marockanska laget födda i Frankrike.

Frankrike är i allmänhet det land som fostrat flest VM-spelare i årets mästerskap. Hela 73 VM-spelare är födda i Frankrike, utan att representera ”Les Bleus”. Runt två miljoner personer i Frankrike har rötter i det forna franska protektoratet Marocko. Samtidigt är bara sju i det marockanska landslaget födda i landet, skriver The Guardian.

Marocko har gjort två förändringar mot senast: försvararen Anass Salah Eddine ersätter Redouane Halhal och mittfältaren Chemsdine Talbi ersätter anfallaren Ismael Saibari. Marocko ser ut att ställa upp med en 4–5–1-uppställning, det mot Frankrikes ultraoffensiva 4–2–4.

Precis som senast mönstrar den franske förbundskaptenen Didier Deschamps Dembéle, Olise, Doue och Mbappé på topp.

Avspark klockan 22. Matchen sänds på TV4.