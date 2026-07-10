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Kylian Mbappe efter matchen. (Stephanie Scarbrough /AP/TT)
Fotbolls-VMSlutspelet

Mbappé lugnar: ”Fick en smäll men är ingen fara”

Av Tomas Ekelund
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Kylian Mbappé gav Frankrike ledningen i kvartsfinalen mot Marocko men byttes senare ut efter en kollision med en försvarare. Därefter satt han på avbytarbänken med en isklamp mot högerbenet – bilder som oroade.

– Det är okej. Jag fick en smäll på fotleden, men det är ingen fara, säger han enligt Sportbladet.

Matchen slutade 2–0 och Frankrike är nu klara för semifinal för tredje mästerskapet på raken.

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Fotbolls-VMSlutspeletKylian MbappéFotboll