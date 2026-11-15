Rikard Nordin, vice partiordförande för C, säger i SVT:s Agenda att C nu har fullt fokus på att förhandla med den rödgröna sidan, säger han.

– Det har rört på sig mer de senaste tio dagarna än de föregående 50, säger han.

På frågan om det kommer gå att få ihop en regering när V står fast vid sitt ministerkrav, svarar Nordin att det är en fråga bäst ställd till Magdalena Andersson, med hänvisning till att hon gått ut och sagt att hon vill bilda regering med C och MP.

– Jag är ju inte med i förhandlingar mellan S och V.

Han svarar inte på frågan om hur C skulle rösta i en statsministeromröstning om Ulf Kristersson.