Om Centerpartiet väljer Ulf Kristerssons lag i stället för Magdalena Anderssons så kommer S gå ihop med V och MP för att försöka stoppa en borgerlig budget. Det säger Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg till TT.

Han påpekar att S, MP och V samlar fler mandat än de fyra borgerliga partierna utan stöd av SD.

– En Tidö 2-regering kommer att vara fullständigt beroende av SD i varenda fråga, säger Damberg.

Beskedet om vilken sida C väljer väntas meddelas tidigast på måndag.