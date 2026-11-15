Förhållningssättet till Sverigedemokraterna hade stor betydelse för Centerpartiets vägval, enligt Expressens källor.

Enligt tidningens uppgifter föredrog C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist Ulf Kristerssons regeringsalternativ. Men hon gav inte tillräckliga besked om hur partiet ska lyckas begränsa SD:s inflytande för att lyckas övertyga distrikten, enligt uppgifterna.

På söndagskvällen meddelade Centerpartiet att de vill slutförhandla om att bilda regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vänsterpartiet vägrar dock släppa kravet på att sitta i regering.