Svensk ekonomi visar en växande och robust efterfrågan – men inflationsriskerna ökar. Den slutsatsen drar vice riksbankschef Per Jansson.

Han säger att Riksbanken behöver vara extra vaksam på kombinationen av stigande efterfrågan och utbudsstörningar, något som kan pressa upp priserna ordentligt.

”I ett sämre scenario kan det leda till en ganska stor och besvärlig inflationsimpuls”, säger han i ett förskrivet tal till Söderberg & Partners.

Riksbankens verktyg är att höja eller sänka styrräntan för att öka eller minska aktiviteten i ekonomin. En höjd styrränta påverkar företag och konsumenter negativt, vilket minskar efterfrågan på varor, och i förlängningen brukar dämpa priserna.