Riksdagen har klubbat en grundlagsändring som öppnar för att återkalla medborgarskap från personer med dubbla medborgarskap, skriver TT.

Det gäller om medborgarskapet erhållits på felaktiga grunder eller om någon dömts för brott som allvarligt skadar Sveriges ”vitala intressen”.

Grundlagsändringen genomförs vid årsskiftet, men det är upp till nästa regering att lägga ett lagförslag.

V och MP röstade emot. Förslaget klubbades med 292 ja-röster och 51 nej-röster.