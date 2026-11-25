Migrationsverkets generaldirektör Maria Mindhammar anser att myndigheten hamnat i en ohållbar sitution de senaste åren och att kritiken har tagit hårt.

– Migrationsverket har oförskyllt behövt ta anvsar för de utvisningsbeslut som följer av de politiska besluten, säger hon i en intervju i P1 Morgon och fortsätter:

– Det gör väldigt ont i mitt hjärta för jag har otroligt professionella medarbetare som fattar beslut efter de lagar som finns.

Det är personer över 21 år som omfattas av den aviserade pausen för vissa tonårsutvisningar, förklarar Mindhammar. Det finns sedan tidigare en ”ventil” som gjort det möjligt för vissa unga vuxna mellan 18 och 21 år att få uppehållstillstånd.

Enligt Mindhammar berörs mellan 1 000 och 1 500 personer av det nya beslutet. Unga vuxna som har begått brott eller utgör ett säkerhetshot mot Sverige omfattas inte.