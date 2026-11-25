Migrationsverket pausar vissa av de så kallade tonårsutvisningarna tills vidare, uppger generaldirektören Maria Mindhammar. Beslutet är en följd av att riksdagen beslutat om inriktningen för en tillfällig stopplag.

”Det handlar om vissa unga vuxna som ofta har etablerat sig väl i Sverige men som inte omfattas av de nuvarande ventilbestämmelserna”, säger hon i ett pressmeddelande.

Den tidigare regeringen tog initiativ till en ”ventil” som gjorde det möjligt för vissa unga vuxna mellan 18 och 21 år att få uppehållstillstånd genom anknytning till sina föräldrar. Tidigare hade många av dem fått utvisningsbeslut på sin 18-årsdag, vilket ledde till kraftig kritik.

De rödgröna partierna kallade ventilen otillräcklig eftersom många välintegrerade ungdomar ändå utvisades. Därför aviserade riksdagen förra veckan om ny lagstiftning, vilket alla utom SD ställde sig bakom.