Om den nya grundlagsändringen om indragna medborgarskap röstas igenom i riksdagen skapas i praktiken två kategorier av medborgarskap: ett starkt och ett svagt och villkorat. Det skriver organisationen Civil Rights Defenders i en debattartikel i Aftonbladet.

Riksdagen sa i våras ja till förslaget om att svenska medborgarskap ska kunna återkallas för personer som har dubbla medborgarskap och som dömts för allvarliga brott. Eftersom det rör sig om en grundlagsändring måste även nästa riksdag hantera frågan. Den andra och avgörande omröstningen sker nästa vecka – den 11 november.

Civil Rights Defenders vädjar till Socialdemokraterna att inte stötta lagändringen. Partiet har ”nu en sista möjlighet att säga nej till en ordning där vissa svenskars medborgarskap väger tyngre än andras”.