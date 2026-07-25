Rita Ora: ”Jag är stolt över att vara invandrare”

Artisten Rita Ora tror att det finns en särskild drivkraft hos invandrare, eller till och med en typ av bluffsyndrom, som gör att de ständigt utvecklas. Det säger hon till The Times.

Ora föddes i Kosovos huvudstad Pristina, men i början av 90-talet tvingades familjen fly på grund av förföljelsen av etniska albaner.

De hamnade då i London där invandringen har blivit en stor debatt den senaste tiden. Men Ora vill inte prata om någon oro över utvecklingen, utan säger att många stora artister har invandrarbakgrund.

– Allt jag vet är att jag alltid är tacksam för den utbildning jag fick och stolt över att vara invandrare, säger hon.

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