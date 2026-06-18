Robin Hoods världskända ek ”Major Oak” är död

Major Oak, fotograferad 2007. Redan då en bra bit över 1 000 år gammal.

Den världsberömda eken Major Oak i Sherwoodskogen i brittiska Nottinghamshire har dött efter mer än tusen år, rapporterar The Guardian.

Trädet, som stöttades upp för att inte falla ihop redan för över hundra år sedan, fick inga löv i våras och har nu bekräftats vara dött.

– Jag har nästan fasat inför att gå och titta på det och få den bekräftelsen att den inte slagit ut löv, säger Chloe Ryder, chef för naturreservatet Sherwoodskogen.

– Det är jättesorgligt. Jag är förkrossad över att det hände under min livstid, och dessutom under min anställning.

Enligt legenden var trädet ett tillhåll för Robin Hood och hans män. Trädets redan skröpliga hälsa ska de senaste åren ha försämrats av misslyckade bevarandeinsatser, överturism och extremväder.

Major Oak blev runt 1 200 år.