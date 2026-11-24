Robotmuskler på väg att bli nästa stora hälsotrend
Framtidens träningskläder kan vara utrustade med elmotorer. Under 2027 väntas så kallade exoskelett nå en bredare konsumentmarknad, skriver The Economist.
The Economist
With exoskeletons, the bionic body will go mainstream
Odd as it may seem, artificial muscles can help pe…
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