Floridaguvernören Ron DeSantis förbereder sig för att kandidera till posten som Republikanernas presidentkandidat i valet 2028. Det uppger tre personer med insyn för Washington Post. Beslutet har fattats efter att hans hemdelstat Florida lyckades stå emot den så kallade blå vågen som fick invånare i traditionellt republikanska stater att rösta på Demokraterna i mellanårsvalet.

– Att Floridas försvarslinjer inte bröts igenom av den blå vågen ger DeSantis större trovärdighet än nästan någon annan, säger Dan Eberhart, som arbetade för DeSantis under hans misslyckade presidentvalskampanj 2024.

I en intervju med CNN säger DeSantis att nästa republikanska presidentkandidat kommer behöva fokusera på sakfrågor för att gå hem hos väljarna.

– Vi måste kommunicera vad vi står för och vad vi vill. Det finns ingen som kan ta allt syre i rummet på samma sätt som Donald Trump har gjort, säger han.