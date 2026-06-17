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Cristiano Ronaldo och hans Portugal fick nöja sig med oavgjort mot Kongo-Kinshasa. (Ashley Landis /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Ny skräll – Kongo-Kinshasa tog poäng mot Portugal

Av Jacob Ruderstam
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Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko har bjudit på ytterligare en knall. Under onsdagskvällen lyckades Kongo-Kinshasa ta en poäng av storfavoriten Portugal. Den europeiska stornationen gjorde 1–0 redan efter sju minuter, men strax innan paus gjorde Newcastle-stjärnan Yoane Wissa 1–1.

Portugal tryckte på för ett ledningsmål i den andra halvleken och hade till och med en boll i nät som dömdes bort för offside, men matchen slutade oavgjort.

Sedan tidigare har Qatar skrällt mot Schweiz och Kap Verde tagit poäng av Spanien.

De kongolesiska spelarna jublade stort – men i Portugal var det dystert
Aftonbladet
Anfallsstjärnan Cristiano Ronaldo, 41, spelade hela matchen ...
Sveriges Television
... och gjorde därmed sitt sjätte framträdande i ett VM
NY Times  · Ofta betalvägg
Portugal gjorde drömmål – men målet dömdes bort (portugisiska)
www.abola.pt
Kongo-Kinshasa gjorde sitt första VM-mål
Expressen
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