Ny skräll – Kongo-Kinshasa tog poäng mot Portugal
Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko har bjudit på ytterligare en knall. Under onsdagskvällen lyckades Kongo-Kinshasa ta en poäng av storfavoriten Portugal. Den europeiska stornationen gjorde 1–0 redan efter sju minuter, men strax innan paus gjorde Newcastle-stjärnan Yoane Wissa 1–1.
Portugal tryckte på för ett ledningsmål i den andra halvleken och hade till och med en boll i nät som dömdes bort för offside, men matchen slutade oavgjort.
Sedan tidigare har Qatar skrällt mot Schweiz och Kap Verde tagit poäng av Spanien.
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