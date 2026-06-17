Ny skräll – Kongo-Kinshasa tog poäng mot Portugal

Cristiano Ronaldo och hans Portugal fick nöja sig med oavgjort mot Kongo-Kinshasa.

Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko har bjudit på ytterligare en knall. Under onsdagskvällen lyckades Kongo-Kinshasa ta en poäng av storfavoriten Portugal. Den europeiska stornationen gjorde 1–0 redan efter sju minuter, men strax innan paus gjorde Newcastle-stjärnan Yoane Wissa 1–1.

Portugal tryckte på för ett ledningsmål i den andra halvleken och hade till och med en boll i nät som dömdes bort för offside, men matchen slutade oavgjort.

Sedan tidigare har Qatar skrällt mot Schweiz och Kap Verde tagit poäng av Spanien.