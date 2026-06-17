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Österrikes Stefan Posch i duell med Jordaniens målskytt Ali Olwan. (Eakin Howard /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Självmål sänkte Jordanien i VM-debuten mot Österrike

Av Anders Hovne
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Ali Olwan gjorde Jordaniens historiska första VM-mål någonsin när han via stolpen slog in 1-1 i mötet med Österrike. Efter målet hyllade han storstjärnan Yazan Al Naimat, som missade mästerskapet på grund av en skada.

Målet räckte dock inte till någon poäng. Med kvarten kvar att spela nickade försvararen Yazan Al Arab in en hörna i eget mål. På tilläggstid spikade Österrikes stjärna Marko Arnautovic slutresultatet 3-1 på straff.

Segern var Österrikes första i ett VM-slutspel sedan 1990, rapporterar SVT Sport.

Österrike spelar sitt första VM sedan 1998
Aftonbladet
Jordanien såg länge ut att gå mot en skrällpoäng
www.fotbollskanalen.se
Romano Schmid gjorde Österrikes första mål
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