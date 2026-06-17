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Jude Bellingham. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMGruppspelet

England besegrade Kroatien i målrik match

Av Daniel Persson
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England vägrade att släppa in Kroatien i VM-mötet lagen emellan. Två gånger i rad tog England ledningen, två gånger kom Kroatien ikapp, men när andra halvlek inleddes hade Kroatien inte längre samma ork.

Mål av Jude Bellingham och Marcus Rashford i andra akten gjorde att England till slut kunde vinna komfortabelt med 4–2. Matchhjälte får dock Harry Kane sägas vara, som gjorde två mål i första halvlek.

Kroatiens mål gjordes av Martin Baturina och Petar Musa.

Lagens startelvor

England (4–2–3–1):

Jordan Pickford – Ezri Konsa, Nico O’Reilly, John Stones, Reece James – Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham – Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.

Kroatien (4–4–2):

Dominik Livakovic – Josip Stanicic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic – Luka Modric, Mario Pasalic, Martin Baturina, Petar Sucic – Ivan Perisic, Petar Musa.

Fifa direktrapporterar från matchen
www.fifa.com
Se matchen på TV4 Play
www.tv4play.se
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Fotbolls-VMGruppspeletLuka Modric