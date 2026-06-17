England besegrade Kroatien i målrik match
England vägrade att släppa in Kroatien i VM-mötet lagen emellan. Två gånger i rad tog England ledningen, två gånger kom Kroatien ikapp, men när andra halvlek inleddes hade Kroatien inte längre samma ork.
Mål av Jude Bellingham och Marcus Rashford i andra akten gjorde att England till slut kunde vinna komfortabelt med 4–2. Matchhjälte får dock Harry Kane sägas vara, som gjorde två mål i första halvlek.
Kroatiens mål gjordes av Martin Baturina och Petar Musa.
Lagens startelvor
England (4–2–3–1):
Jordan Pickford – Ezri Konsa, Nico O’Reilly, John Stones, Reece James – Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham – Harry Kane, Anthony Gordon, Noni Madueke.
Kroatien (4–4–2):
Dominik Livakovic – Josip Stanicic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic – Luka Modric, Mario Pasalic, Martin Baturina, Petar Sucic – Ivan Perisic, Petar Musa.