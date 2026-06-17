England besegrade Kroatien i målrik match

England vägrade att släppa in Kroatien i VM-mötet lagen emellan. Två gånger i rad tog England ledningen, två gånger kom Kroatien ikapp, men när andra halvlek inleddes hade Kroatien inte längre samma ork.

Mål av Jude Bellingham och Marcus Rashford i andra akten gjorde att England till slut kunde vinna komfortabelt med 4–2. Matchhjälte får dock Harry Kane sägas vara, som gjorde två mål i första halvlek.

Kroatiens mål gjordes av Martin Baturina och Petar Musa.